Abbatte lo spartitraffico di Gaglianico ma non si ferma: multa da 400 euro e via punti dalla patente

Prende la curva un po' troppo larga e abbatte lo spartitraffico. Invece di fermarsi, raccogliere il cartello e segnalare l'accaduto, decide di proseguire la sua corsa come se nulla fosse successo.

È accaduto nella notte di sabato 1° aprile, in via XX Settembre, a due passi dal Municipio di Gaglianico. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato diversi accertamenti e, alla fine, hanno individuato il responsabile, un biellese di 38 anni. Una volta convocato, gli è stata comminata una sanzione di 400 euro, con la detrazione di 6 punti dalla patente di guida per violazione del codice della strada.