A Viverone arrivano i buoni di Pasqua, ecco come funzionano

L’Amministrazione Comunale di Viverone, ha inteso proporre, in occasione delle prossime Festività Pasquali, l’iniziativa dei buoni spesa “Buoni a Pasqua” che prevede l’erogazione di buoni spesa per generi di prima necessità dal valore nominale di € 5,00 cadauno, per un totale di euro 200,00 a beneficiario spendibili presso gli esercizi commerciali del Comune di Viverone che hanno già aderito all’iniziativa.

Gli interessati potranno aderire all’iniziativa entro e non oltre il 04/04/2023, previa compilazione dell’apposito modulo di domanda allegato da consegnare all’ufficio protocollo a mano oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo: viverone@ptb.provincia.biella.it .

I buoni agli aventi diritto saranno consegnati entro venerdì 7/04/2023 e spendibili entro il 30/04/2023. Per tale iniziativa si provvederà a stilare una graduatoria degli ammessi, nel caso le domande pervenute fossero in numero maggiore rispetto allo stanziamento stabilito, secondo i criteri specifici.