Settimana Santa a Biella, tanti gli appuntamenti che accompagneranno alla Pasqua

Iniziata con la domenica delle Palme Domenica delle Palme in Duomo, la Settimana Santa a Biella prosegue giovedì ore 7,15 con la Celebrazione di Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine, alle ore 10: Santa Messa solenne del Crisma, ore 18: Santa Messa solenne nella Cena del Signore offerte per la “Quaresima di Fraternità”, alle ore 21: Preghiera di adorazione comunitaria.

Venerdì alle ore 7.15 ci sarà la Celebrazione di Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine, alle ore 12: Digiuno in musica, meditazione musicale all’organo con il maestro Giuseppe Radini, alle ore 15: Via Crucis animata dai bambini e dai ragazzi, alle ore 18: Celebrazione della Passione del Signore, infine alle ore 21: Via Crucis cittadina partenza dall’Istituto Belletti Bona.

Sabato alle ore 7.15: Celebrazione di Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine, alle ore 21: SOLENNE VEGLIA PASQUALE.

DOMENICA DI PASQUA 9 APRILE alle ore 8.30 ci saranno le Lodi Mattutine, per proseguire alle ore 10.15 con il PONTIFICALE SOLENNE DI PASQUA, e alle ore 16: Vespri solenni, processione al Battistero.