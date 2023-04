Movimento 5 Stelle Biella, parcheggi a pagamento all'Ospedale: "Atto grave"

Il Movimento 5 Stelle biellese esprime la sua ferma contrarietà ai parcheggi a pagamento dell’ospedale di Biella per i quali sono in corso i lavori.

"Troviamo assurdo che siano a pagamento parcheggi che servono ai cittadini non per andare a divertirsi ma per recarsi in un luogo di sofferenza e cura. Non esiste giustificazione a questo provvedimento, il parcheggio per la sua ubicazione è ad esclusivo servizio di chi si reca all’ospedale. Consideriamo grave che si cerchi di fare cassa in questo modo per provvedere alle spese di manutenzione ma è l’ulteriore dimostrazione di quanto la sanità pubblica non riceva le attenzioni e i finanziamenti che meriterebbe. Gli spazi verdi e le aree adiacenti ad essi sono inoltre in una situazione indecorosa, cosparsi di rifiuti di ogni genere".

A tal fine i volontari del M5S organizzeranno prossimamente una giornata ecologica di pulizia dell'area.