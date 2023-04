Morte volontaria, raccolta firme anche nel Biellese

Sono circa 3500, ad oggi, le firme raccolte in Piemonte per la proposta di legge regionale "Liberi Subito", elaborata dall’Associazione Luca Coscioni, per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria. Un risultato raggiunto in soli tre weekend dopo l’avvio della campagna avvenuto venerdì 10 marzo a Torino.

“L’obiettivo – spiega il sindaco di Mongrando Antonio Filoni in un nota stampa - della campagna Liberi Subito è raccogliere 8.000 firme di cittadini residenti in Piemonte in 6 mesi per depositare in Consiglio regionale la Proposta di Legge e arrivare a una normativa che garantisca tempi certi e assistenza sanitaria per accedere ad una morte volontaria attraverso l’auto somministrazione del farmaco letale per quelle persone che, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, meglio nota come Cappato/Antoniani, ne hanno diritto”.

Oltre al comune di Mongrando hanno dato la disponibilità a raccogliere le firme le realtà di Biella, Crevacuore, Sala Biellese ed altri comuni si aggiungeranno nelle prossime settimane. “Ho dato la mia disponibilità a raccogliere le firme su richiesta del coordinatore in Piemonte dell’Associazione Davide Di Mauro, per questa iniziativa che è popolare, di civiltà, trasversale e che si colloca dalla parte dei cittadini e della propria libertà di scelta – sottolinea Filoni - Il coordinatore regionale ringrazia i sindaci che aprono alla partecipazione a questa iniziativa umile, nel solco di quello che già oggi è possibile in Italia, per quei malati che sono ricompresi dalla sentenza della Corte Costituzionale. Tutti i cittadini possono andare a firmare nei comuni sopra citati negli orari d’ufficio”.