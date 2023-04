Gaglianico contro gli incivili: in arrivo nuove fototrappole. Maggia: "Non transigo sulla maleducazione"

L’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale, e Gaglianico gli dichiara guerra anche con le fototrappole. A prescindere dalla grandezza del rifiuto stesso, questo tipo di comportamento è severamente vietato ed è punito con sanzioni amministrative. E per migliorare il servizio di controllo del territorio da parte del personale di polizia, particolarmente nel settore della tutela ambientale, l'amministrazione prima si serviva di fototrappole che aveva in comodato da Cosrab, mentre ora ne ha acquistate di proprie.

In particolare, è stato mandato alla Polizia Locale di acquistare due fototrappole con pannelli solari per il modello “PredatorX” con batteria al litio integrata, staffa di supporto, alimentatore ed accessori.

"Non transigo sulla mancanza di buona educazione - spiega severo il sindaco Paolo Maggia - . Basta telefonare e vengono a prendere gratuitamente tutto quello che si vuole gettare e siamo a 300 metri dall'ecocentro di Candelo. Non ci sono scusanti. Ringrazio anche la Polizia Locale per l'attenzione che dedica a questo servizio".

Esattamente come quelle in comodato di Cosrab, anche queste saranno "mobili", spostate in varie zone del Comune a seconda delle necessità, e saranno dotate di pannelli solari per un maggior riguardo all'ambiente".