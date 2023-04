Cordar Biella, lavori di manutenzione alla rete idrica: ecco le via interessate di Vigliano

Cordar Spa Biella Servizi informa i cittadini del comune di Vigliano Biellese che, a causa di lavori di manutenzione alla rete idrica, il giorno 06/04/2023, dalle ore 08:30 alle 16:00, in via Lamarmora da civico 37 a 39 e da civico 12 a 34, via Santa Lucia, via Valmosino, via per Chiavazza da civico 1 a 77 e da civico 2 a 32, potrebbero verificarsi sospensioni momentanee e saltuarie della distribuzione di acqua potabile ed improvvisi cali di pressione.

Scusandosi anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14.