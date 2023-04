Scomparsa da Salussola la cagnolina Nausicaa, l'avete vista?

Una cagnolina si allontana da casa e scompare nel nulla. È successo a Salussola, in zona Prelle, nella notte del 31 marzo. “Da allora non abbiamo più avuto notizie – spiega la padrona - Ho contattato canili, messo volantini fisici e post su social. L'abbiamo cercata a piedi e in macchina ma nessuna notizia. È una cagnolina di taglia media, molto docile e facilmente avvicinabile. Quando è scappata da casa aveva un giubbino rosso. Si chiama Nausicaa. Chi la vedesse contatti il numero: 340.5364893”.