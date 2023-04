Le telecamere di "Dalla parte degli animali" a Palazzo Ferrero. Ospite l'assessore Caucino

Oggi, martedì 4 aprile, l’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, sarà ospite della trasmissione «Dalla parte degli animali», condotta da Michela Brambilla e che va in onda la domenica mattina alle 10,25 su Rete 4, con repliche sempre la domenica alle 14 su LaCinque e lunedì su Rete 4 alle 15,30.

L’appuntamento è alle 9,45 presso Palazzo Ferrero, a Biella, e il tema sarà il turismo insieme ai propri animali da compagnia: costruito tra il XV e il XVI secolo dalla famiglia Ferrero, in questa location storica i cani sono ammessi in tutte le are aperte al pubblico e il palazzo mette a disposizione ciotole con acqua e sacchetti per le deiezioni.