Pavignano, le strisce pedonali scompaiono. I cittadini le disegnano per provocazione

“Siamo a Pavignano, alla rotonda di via Pettinengo. Salendo da via Ogliaro nessun mezzo rallenta e vanno molti veloci, le strisce pedonali non si vedono più e qualche automobilista rimprovera i pedoni di attraversare sulle strisce.

Ma le strisce sono là ma non si vedono. Visto che il Comune non fa un passaggio pedonale in un incrocio molto ma molto pericoloso qualcuno ha pensato bene di fare queste strisce ed è già qualcosa per renderle visibili. E non parliamo dei salvapedoni: il 50 per cento li abbattono gli incidenti ma mai ripristinati. Signor sindaco Corradino: ma Biella è messa cosi male?”.

Un cittadino arrabbiato