Torneo dell'Orso, serie C e OLD, i risultati del Biella Rugby nel fine settimana

TORNEO DELL’ORSO

02.04.2023 a Biella

Hanno partecipato: Brc, Cavaglià Rugby, Rugby Parabiago, Rugby Milano, Cus Torino, Superba Rugby Genova, Ivrea Rugby, Collegno Rugby, R. Parco Sempione, La Torre, Cus Milano, Monferrato R., Pro Vercelli, Gattico, Cus Genova, R. San Mauro, Verbania, Varese, Cus Pavia.

Classifiche per categorie. U7. As Milano, Varese Rugby, Superba Rugby Genova. U9. Varese Rugby, Cus Milano, San Mauro. U11. Parabiago, Rugby Milano, Biella Rugby. U13. Rugby Milano, Cus Milano, Parabiago.

Classifica del torneo. 1) Varese Rugby; 2) Rugby Milano; 3) Parabiago Rugby.

SERIE C

02.04.23 Stade Valdotain v Biella Rugby 40-22

Marcatori. Mete: Boraso, Zanotti, Salino. Trasformazioni: Moretti (2). Penalty: Moretti.

Biella Rugby: Savatteri; Marazzato, Boraso, Moretti, Ciano; Negro, Scaramal; Zanotti, Zavallone, Morandini (cap.); Cafaro, Bodone; Bortolot, Salino, Zaporozhets. A disposizione: Nesterenko, Chtaibi, Gregori, Mafidon.

Andrea Caputo, coach: “Buona attitudine, peccato per 3 errori che hanno deciso il risultato”.

UNDER 17

01.04.23 Biella Rugby v Stade Valdotain 20-14 (12-7)

Marcatori. Mete: Rava (3). Trasformazioni: Salussolia. Penalty: Salussolia.

Biella Rugby: Rava; Meneghetti (44’ Pavesi), Grillenzoni (cap.), E. Castello, Chiorboli (65’ Formigoni); Salussolia, Besso; Avanzi (56’ Gariazzo), Rossi, Pagliano (35’ Poli); Pacchiarotti (41’ Pacchiarotti), Mosca (63’ Gnesotto); Silvestrini, Curatolo (50’ Bredariol), Borno..

Marco Porrino, coach: "Buona prova di carattere dei ragazzi con tanto ritmo di gioco durante tutta la partita. Ottima l’attitudine della squadra sia in attacco che in difesa, con grande desiderio di imporsi. Tanta irruenza che porta ad una certa indisciplina, ma meglio così che essere passivi. Un altro passo avanti e continuiamo a lavorare con impegno”.

U15

01.04.23 Cus Torino v Biella Rugby 19-17 (12-0)

Marcatori. Mete: Grillenzoni (2), Salussolia. Trasformazioni: Salussolia.

Biella Rugby: Grillenzoni; Vitta, Deni, Parenzini, Follador; Salussolia, Bocchino (cap.); Corcoy, Vatteroni, Calgaro; Borio, Rossi; Facchetti, Ferro, Senfet. A disposizione: Protto, Gorla, Ballarè, Vignuta.

Edo Barbera, coach U17: “Partita persa per un soffio. I ragazzi entrano in campo con un’ottima grinta nel primo tempo che li porta nell’intervallo in vantaggio di 12 a 0. Nei primi minuti del secondo tempo il Cus rientra in partita trovando gli Orsi un po’ frastornati. Il risultato si ribalta arrivando a 19-12 per i padroni di casa. Con una meta i biellesi riducono il divario trovandosi a lottare negli ultimi minuti vicino all’area di meta avversaria, non riuscendo però ad arrivare alla realizzazione. Come tecnici, siamo delusi dal risultato, ma profondamente orgogliosi dei passi avanti fatti da tutto il gruppo”.

OLD

01.04.23 Biella Rugby Old v Fc Barcelona Rugby 5-10

Marcatori. Mete: E. Iacobellis

Biella Rugby: Raisi; Clerico, Fusaro, Pozzati, Grillenzoni; C. Iacobellis, Mautino; E. Iacobellis, Heery, Givone; Gramegna, Dionisi; Vatteroni, Guadagnuolo, Martino. A disposizione: Furno, Bertone, Tagliabue, Gatto, Mantovani, Marmiroli, Italiano, Ceccato.

Silvio Ceccato, coach: “Bel pomeriggio con i nostri amici di Barcellona. Tecnicamente dobbiamo ancora lavorare sull'attacco e sulla consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo fiduciosi per il proseguo del nostro percorso”.

Daniele Vatteroni, capitano e team manager: “Bella partita maschia con un avversario più pesante di noi, peccato per una paio di giocate in velocità svanite negli ultimi metri finali. Consapevoli di un miglioramento tangibile in tutto il gruppo, affrontiamo questo finale di stagione con la certezza di poter far bene”.