Tennistavolo, TT Biella si fa valere ad Isola d’Asti

Circa centoventi atleti, in rappresentanza di 25 società sportive del Piemonte, si sono incontrati in questo ultimo fine settimana ad Isola d’Asti, per disputare un torneo libero riservato alle categorie 4^, 5^ e 6^.

Tra le altre anche la delegazione del TT Biella, composta da nove atleti presenti in tutte le categorie.

Nella giornata di sabato 1 aprile si sono giocate le gare di quarta e di quinta categoria. Al via in quest’ultima, alla mattina, quattro portacolori del TT Biella, seguiti da coach Simone Cagna. Solo a Michele Motta non riesce l’impresa di superare il girone iniziale, battuto da Provenzano e, in un match combattuto, da Sandiano (2/-9/4/-9/12). Federica Prola, pur battuta da Pia, supera Villa e passa. Lodovica Motta, inserita in un girone composto da 4 atleti, vince contro Cappai e Lupano e, pur sconfitta da Loforese (-5/6/10/-8/4), supera il primo ostacolo, così come Mattia Noureldin, vincente in tutte le tre partite giocate, contro Pino, Mussa e Bruni. Purtroppo, al primo turno del tabellone principale, i tre giovani atleti devono lasciare il passo; Noureldin per mano di Laforese, Motta per mano di Provenzano e Prola per mano di Jannon. Nella gara pomeridiana di quarta categoria hanno gareggiato, oltre ai quattro già citati, i “pezzi grossi” Fabio Cosseddu, Matteo Passaro e Tommaso Sorrentino.

Per i primi quattro, ovviamente, c’è stato poco da fare. Federica Prola si ferma battuta da Ferrato e Fedeli, Michele Motta da Simon e Bagnasco (-9/5/6/-9/5), Mattia Noureldin da Orsello e Tregambi. Anche Lodovica Motta deve uscire nel girone, battuta da Barone e Deiana, ma mettendo in carniere la bella vittoria sul molto più quotato Matta (8/-9/-12/11/11), vincitore del girone. Fase iniziale invece superata da tutti i “big”. Fabio Cosseddu, superato da Curletti, si impone a Caci e Fasano; Matteo Passaro passa il turno con le due secche vittorie su Esposito e Monte; Tommaso Sorrentino vince “facile” su Baiocchi e, con un po’ di sofferenza, su Marchesi (7/-7/9/-6/4).

Nel tabellone a eliminazione diretta, Cosseddu è fermato al primo turno dal cussino Lo Passo; sia Passaro sia Sorrentino superano invece il primo turno rispettivamente su Caramagna e Rosato. I quarti di finale però risultano fatali per entrambi: Passaro è sconfitto da Orsello (6/-/78/-5/8) e Sorrentino da Stefano Sandiano (7/-12/-5/5/7). In queste due categorie la “vecchia guardia” non ha alcuna intenzione di mollare lo scettro ai “giovani rampanti”, che devono ancora una volta mordere il freno; infatti, l’età media dei primi otto classificati di quarta è di circa 43 anni, mentre nella quinta categoria la media è di poco oltre i trent’anni.

Nella giornata di domenica 2 aprile si sono giocate le gare riservate agli atleti di sesta categoria, singolo e doppio. Subito fuori Gabriele Carisio, che perde sia da Cesano sia da Austoni; Stefano Torrero, invece, supera agevolmente il girone battendo, in tre set, Di Stefano e Veglio. Per Torrero, ancora due belle vittorie nel tabellone a eliminazione diretta contro Martino e Lessio, per poi fermarsi, nei quarti, ad opera dell’albese Di Gangi. La gara di doppio ha visto la coppia Carisio-Torrero vincere una partita, contro Pia e Triberti, per poi uscire per mano di Boscolo e Neuteboom.