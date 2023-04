Scuola MTB Oasi Zegna: “Hai meno di 6 anni e non sai ancora pedalare? Per te GRATIS la tua prima bici con il nuovo corso!”

La bella stagione è ormai alle porte e, come ogni anno, la Scuola di Mountain Bike Oasi Zegna si impegna a sensibilizzare i genitori dei bambini dai 3 ai 12 anni sull’importanza che riveste lo sport nella vita di tutti i giorni, in particolar modo per questo tipo di sport - il ciclismo - che si sposa perfettamente con il meraviglioso territorio biellese in cui viviamo.



“La Mountain Bike è divertimento puro e sano, ideale per la giusta crescita psico-fisica di ogni bambino” racconta Alessandro, presidente dell’ASD. “È uno sport praticato all’aria aperta che permette di avere un grande contatto con la natura, lontano dai pericoli delle strade trafficate e che contribuisce a regolare un serio problema del nostro tempo rappresentato da un eccessivo utilizzo di device come cellulari, tablet e pc. Lo sport è inclusione, il mondo virtuale può attendere; condividere esperienze nel mondo reale, specialmente in tenera età, è di fondamentale importanza”.



Questo importante messaggio, sposato dalla Scuola di Mountain Bike Oasi Zegna, quest’anno verrà lanciato in maniera ancora più forte attraverso un’iniziativa volta anche ad aiutare le famiglie in un momento economico così difficile: nella stagione “Giovanissimi 2023” tutti i bimbi con meno di 6 anni che ancora non sanno pedalare, riceveranno insieme al corso una bicicletta gratis. Si tratta di una bellissima bici di qualità che potranno usare per tutta la stagione e che, al termine del corso, rimarrà loro per sempre.



Il corso di Mountain Bike è aperto a tutti i bambini dai 3 ai 12 anni; inclusi nel corso, riceveranno la divisa da mini-biker e la tessera federale che comprende tutte le coperture assicurative.



L’associazione vi ospita tutti i sabati pomeriggio alle ore 14:00 presso il loro bike park di Caulera – sulla SP232 della Panoramica Zegna – per fare una lezione di prova prima di decidere se iscriversi al bike team.



Per maggiori informazioni: www.mtboasizegna.it oppure info@mtboasizegna.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/mtboasizegna