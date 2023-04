Motori, prima uscita impegnativa per l'equipaggio al femminile Rodella-Lebole

Nei giorni scorsi è partita ufficialmente la stagione della velocità fuoristrada e tra gli equipaggi al via è presente uno interamente al femminile formato da due biellesi. Serena Rodella, già detentrice del titolo femminile 2021 e 2022, e la navigatrice Letizia Lebole proveniente dal mondo dei rally. La vettura, una mini tdi, è seguita per tutta la stagione da Carrozzeria Bonino e Tecnology Solution.

Sabato e domenica si è svolta nel crossodromo del Ciglione, in provincia di Varese, la prima gara di campionato italiano velocità fuoristrada che ha visto al via proprio l'equipaggio femminile biellese. Fin da subito si sapeva che la prima prova sarebbe stata un test per la vettura che si è comportata molto bene. Purtroppo un problema al gruppo frizione ha fatto scalare in classifica le driver biellesi che si sono comunque aggiudicate il trofeo femminile. Prossimo appuntamento stagionale il 15 aprile a Paroldo.