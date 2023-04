Bocce, CRC Gaglianico consolida il terzo posto

CRC Gaglianico espugna il campo di Marnano Vicentino e consolida il terzo posto nel Campionato di Serie A di bocce specialità volo.

Tredici a undici il punteggio finale al termine di una gara tirata in cui Gaglianico ha sfruttato il vantaggio iniziale, conquistando due punti fondamentali in chiave play off

Questi tutti i risultati della 14^ giornata e la classifica.

Auxilium–Nus 12-12, La Perosina–Brb 12-12, Marenese–Gaglianico 11-13, Maxim–Quadrifoglio 6-18, Noventa–Chiavarese 12-12. Classifica: Brb 26, La Perosina 24, Gaglianico 21, Noventa 19, Marenese 16, Quadrifoglio 10, Auxilium, Chiavarese e Nus 8, Maxim 0.