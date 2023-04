“Rundine bene torrada”, il saluto di Nicola Loi e Su Nuraghe alla primavera, ciliegio in fiore - Foto Su Nuraghe

Innumerevoli poesie, filastrocche e composizioni di vario tipo cantano la primavera. Nella stagionale cornice di dolcezza e serenità idilliaca arrivano i versi che Nicola Loi, di Ortueri, ha inviato al Circolo Culturale Sardo di Biella per condividerli con la comunità di “Su Nuraghe”.

La condivisione si estende anche alla comunità biellese e, varcando mari e oceano, raggiunge Sardi e Italiani che vivono in America Latina. La composizione, scritta in lingua sarda del tempo presente, diventa ancor più accessibile, grazie alla traduzione di Gabriella Peddes.

Nella revisione di Roberto Perinu, i versi postati sui social di “Su Nuraghe” verranno inseriti nella vasta antologia di testi contemporanei del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri mensili transoceanici tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Rundine bene torrada

Cando intendet sentores de beranu,

Sa rundinedda torrat a su nidu.

Festosa in su logu solianu,

In su giardinu totu fioridu.

At afrontadu bentu e temporada,

Ma cun sa fortza sua de natura.

Mancari istraca siat arrivada,

No li mancant sos bolos cun dulcura.

Dae su fritu viazu cancarada,

Est recreu su nidu abbandonadu.

Vivet segura in sa teulada,

Ue paris cun sa mama aiat boladu.

Comente arrivat, boghes de allegria,

Ca reconnotu at su logu sou.

E cussa rundinina cumpagnia,

Oe est festende su beranu nou.

Bene torrada rundine lizera,

Chi sa bella istajone nos oferis.

Ti naro gratzias de dogni manera,

Pro su de oe, pro crasa e pro deris.

Nigolau Loi, su 21 de martu 2023

Rondine ben tornata

Quando sente aria di primavera,

La rondinella torna al nido.

Festosa nel luogo soleggiato,

Nel giardino tutto fiorito.

Ha affrontato vento e tempesta,

Ma con la forza sua di natura,

Magari stanca sia arrivata,

Non le mancano i voli con dolcezza.

Dal freddo viaggio congelata,

E’ sollievo il nido abbandonato,

Vive sicura nella gronda,

Dove insieme con la mamma aveva volato.

Come arriva, voci di allegria,

Perché riconosciuto ha il luogo suo.

E quella rondinina compagnia,

Oggi sta festeggiando la primavera nuova.

Bene tornata rondine leggera,

Che la bella stagione ci offri.

Ti dico grazie in ogni maniera,

Per l’oggi, per domani e per ieri.

Nicola Loi, 21 marzo 2021