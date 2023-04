Castelli in Giallo, il noir è protagonista anche al Ricetto di Candelo

Sta per partire "Castelli in Giallo", il festival di letteratura noir che trova casa nelle più affascinanti dimore storiche piemontesi. Il programma consiste in 6 incontri con alcuni dei migliori rappresentanti della narrativa gialla in Italia che saranno ospitati nei seguenti beni storici appartenenti al circuito di Castelli Aperti in tutto il Piemonte: quest'anno una delle sei tappe sarà proprio il Ricetto di Candelo, insieme alla Rocca di Arignano, l'Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, la Villa Ottolenghi ad Acqui Terme e il Reale Castello di Verduno.

Sabato 8 aprile alle 18.30 sarà quindi ospite nel borgo medievale biellese uno dei più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo, Paolo Bacilieri. Ci presenterà l’adattamento a fumetti di Venere privata, del principe del noir Giorgio Scerbanenco. La prima indagine di Duca Lamberti, personaggio iconico che si muove in una Milano criminale, resa graficamente come mai prima.

Per info: 339 2425021 stampa@castelliaperti.it o https://www.castelliaperti.it/it/castelli-in-giallo.html