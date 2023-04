Al Biella Jazz Club arriva Michele Fazio International Trio

Altro appuntamento da non perdere con Biella Jazz Club. Un concerto in collaborazione con la nota etichetta Abeat Records quello di mercoledì 5 aprile alle ore 21,30, con Michele Fazio International Trio: Michele Fazio al Pianoforte, Aska Maret Kaneko, con voce e violino, e Carlos “el tero” Buschini al basso acustico.

Michele Fazio, pianista e compositore, noto anche per le sue collaborazioni con il regista Sergio Rubini, per cui ha firmato le colonne sonore di diversi suoi film, ci presenta l’anteprima dell’album che uscirà a fine maggio, e prodotto per Abeat Records, con il suo trio internazionale formato dalla violinista giapponese Aska Maret Kaneko e il bassista argentino Carlos Buschini, entrambi musicisti considerati al top mondiale per capacità espressive e tecniche.

Un repertorio di brani originali scritti insieme per questo nuovo progetto proteso a fondere tre culture musicali di tre continenti diversi. Martedì 11 in programma il concerto dell’armonicista Max De Aloe con il suo quartetto.