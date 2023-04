Vigili del Fuoco liberano capriolo rimasto incastrato in un cancello

I vigili del fuoco di Verbania sono intervenuti questa mattina, allertati da alcuni passanti che si sono accorti di una femmina di capriolo incastrata in una cancellata di proprietà privata a Ceredo nel comune di Ghiffa.

L'animale, probabilmente in fuga, non è riuscito completamente a superare le sbarre della recinzione ed è rimasto incastrato con le sole zampe posteriori. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno coperto il capo dell'ungulato per evitare che si agitasse ulteriormente e si ferisse con bruschi movimenti e con cura lo hanno liberato, allargando delicatamente le barre laterali in ferro che costringevano l'animale.