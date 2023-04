A fuoco un mezzo agricolo: le fiamme rischiano di estendersi alla risaia

E' andato completamente a fuoco, nonostante il tentativo del proprietario di spegnere le fiamme con un estintore.

Gravi danni, nel primo pomeriggio di lunedì, per un'azienda agricola di Balocco: per cause in fase di accertamento, un trattore ha improvvisamente preso fuoco e, nonostante l'intervento del proprietario e delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià, il mezzo è andato distrutto, estendendosi anche nella risaia dove erano in corso le operazioni di preparazione del terreno in vista delle semine. Per fortuna, dopo l'intervento dei mezzi di soccorso, le fiamme sono state domate e nessuno è rimasto ferito.