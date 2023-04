Ladri in azione a Valdilana, rubati mobili da una casa disabitata (foto di repertorio)

Ladri in azione a Valdilana. È stato segnalato ieri, 2 aprile, da una donna di 57 anni: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero stati asportati alcuni mobili dall'interno di un alloggio non più abitabile. Il danno è in fase di quantificazione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.