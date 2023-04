A Bioglio il paesaggio si fonde con l'arte dei grandi artisti, Ceffa: “Videoarte per marketing territoriale”

Negli ultimi giorni, hanno destato particolare interesse alcuni video presenti sui canali social del sindaco di Bioglio Stefano Ceffa. “Le immagini avveniristiche dell’autore Dario Marino - dichiara il primo cittadino - sono state scoperte quasi casualmente. Il post riprende la piazza del paese avvolta da un cielo, che ritrae la Notte stellata dipinta da Van Gogh; le riprese, particolarmente movimentate, sono caratteristiche della prospettiva a 360 gradi”.

“Per il periodo estivo - prosegue vorremmo realizzare diversi progetti di marketing territoriale: l’obiettivo è quello di rendere i monumenti del luogo in vere e proprie icone artistiche e culturali. L’esperienza ci ha suggerito di trasformare il paesaggio in opere d’arte, affinché veicolassero, attraverso i dipinti del passato, i valori della comunità.”

Il connubio, fra la tradizione artistica e le moderne tecniche di comunicazione visiva, permetterà di osservare Bioglio e le sue strutture attraverso gli occhi di Monet, le pennellate di Van Gogh, o gli accesi contrasti di Matisse. “Vorrei accogliere i villeggianti fornendo nuovi stimoli e punti di vista al fine di valorizzare, non solo il paese, ma anche i suoi scorci e le sue facciate – conclude Ceffa - La località non parlerà solo di sé, ma offrirà una visione più ampia, in cui tutti avranno la possibilità di specchiarsi.”