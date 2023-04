Vigliano, la Biblioteca propone “Pillole di Spid & CIE” sul mondo digitale

Vuoi avvicinarti al mondo digitale? Vuoi sapere come utilizzare lo Spid – sistema pubblico di identità digitale – e la CIE – carta di identità elettronica? Ci pensa il comune di Vigliano Biellese.

La Biblioteca comunale “Aldo Sola”, grazie al progetto di Servizio Civile Digitale, ha organizzato 5 incontri “Pillole di Spid & Pillole di CIE” in cui, in modo semplice e rivolto a tutti – ma proprio a tutti! – la volontaria del Servizio Civile, Camilla, spiegherà le funzioni dell’identità digitale per accedere ai portali della pubblica amministrazione.

Non occorrono competenze informatiche! Dove saranno gli incontri? Presso la Biblioteca “Aldo Sola” di Vigliano. Quando? Tutti i martedì del mese di aprile, eccetto il 25. Si prosegue nel mese successivo nei martedì 2 e 9 maggio. A che ora? Dalle 16 alle 17. L’iniziativa è ovviamente gratuita, non occorre prenotare.