Media "Nino Costa" di Chiavazza, assegnati i lavori della mensa a una ditta di Latina

La ditta Massicci Srl di Sermoneta (Latina) si è aggiudicata la gara per l’intervento inerente la realizzazione di una nuova mensa alla Scuola Secondaria di primo grado “Nino Costa”.

L’investimento nella scuola situata in via De Amicis, a Chiavazza, prevede la realizzazione di una nuova mensa dal momento che attualmente sono utilizzati per la refezione scolastica locali già destinati ad aule/laboratorio, che ritornerebbero così all’uso originario. La necessità di migliorare la dotazione infrastrutturale del plesso scolastico a servizio di un rione di circa 6000 abitanti, ha canalizzato la scelta dell’amministrazione comunale, condivisa con la dirigente scolastica, per localizzare una struttura specificatamente adibita a mensa, ma conformata in modo da consentire l’utilizzo come spazio per attività seminariali, culturali, aggregative, ricreative, sia scolastiche, sia a servizio della collettività. La nuova mensa si configura come unità strutturale autonoma nell’ambito dell’area di pertinenza del plesso scolastico.

“Non posso nascondere la soddisfazione per aver rispettato i tempi previsti del PNRR – dice l’assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone -. I lavori inizieranno entro l’estate e la ditta avrà a disposizione 240 giorni per completare l’opera. L’importo previsto del contributo è pari a 720mila euro, mentre l’intervento del Comune è pari ad euro 144mila. Questo progetto persegue diversi obiettivi: dal rafforzamento delle infrastrutture scolastiche; al conseguimento di un risparmio gestionale, con la riduzione delle emissioni in atmosfera derivante dal contenimento dei consumi energetici. Soprattutto sottolineo la grande funzionalità dei locali, dove gli studenti potranno svolgere anche altre attività didattiche, come i laboratori”.

Il colpo vincente messo a segno dall'amministrazione è frutto anche dell’importante lavoro effettuato dall’assessore al PNRR Giacomo Moscarola. “Dopo aver affidato nei giorni scorsi alla ditta Tipiesse di Bergamo l’appalto per i lavori della “Cittadella dello Sport”, ora passiamo alle scuole. Ricordo che questo progetto venne particolarmente gradito dagli esaminatori, tanto da posizionarsi al terzo posto nella graduatoria piemontese. Cominciamo a raccogliere i frutti del nostro impegno e quando si ottiene il 100 per cento dei contributi richiesti è il segno tangibile della bontà del lavoro svolto da questa amministrazione”.