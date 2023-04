Storie di donne nel mondo a Palazzo Ferrero FOTO

Sabato 1° aprile a Palazzo Ferrero l'Associazione Pericle, in collaborazione con le Democratiche, ha organizzato un incontro molto partecipato ed intenso sul tema delle ribellioni nel mondo che le donne hanno messo in atto nei secoli a cominciare dalla prima donna ribelle Eva come ha ben ricordato nella sua introduzione Alessandra Musico, referente delle Democratiche.

Gabriella Giachino di Amnesty ha illustrato la raccolta firme di questi giorni per la liberazione di una giovane donna in Iran e della lotta delle donne cilene per la difesa dell'acqua pubblica. È intervenuta online Alganes Fessaha della Associazione Ghandi che, nel mondo, si occupa di minori e donne in pericolo ed è in Benin in questi giorni per verificare la situazione dei minori nell' orfanotrofio . Rita de Lima ha poi introdotto gli altri partecipanti che ci hanno portato a conoscere uno spaccato del mondo delle donne: in Afghanistan il racconto di Cristiana Cella, giornalista e scrittice della Associazione Cisde-Rawa, ha delineato le immani difficoltà di questi momenti dove alle donne e alle bimbe è negata la vita dentro e fuori casa, nascoste da metri di stoffa, il burqa. gia tristemente famoso ma nonostante questo in molte case si studia, ci si incontra, ci si aiuta a dispetto delle regole di morte incombenti.

In Iran con il racconto di Semir dell'Associazione Italia Iran di Torino ha portato a conoscere meglio la storia e la realtà dell'oggi e delle difficoltà .non solo delle donne, ma anche dei giovani maschi che con loro stanno continuando la ribellione a scapito della vita, degli arresti, delle torture Edoardo Tagliani, conosciuto come giornalista ma da tanti anni impegnato in organizzazioni non governative da più di 20 anni in giro in molte situazioni di guerra e carestie nel mondo, ha condiviso la storia di riscatto delle molte donne che non si arrendono e che sono eroiche nell'affrontare le difficolta del quotidiano. Una mattinata di approfondimento ed grande impegno.