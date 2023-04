“Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia” terza edizione all’ospedale di Biella del corso nazionale FOTO

L’Ospedale dell’ASL di Biella ha ospitato nei giorni scorsi la tredicesima edizione del corso teoricopratico “Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia”: iniziativa di carattere nazionale patrocinata da SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), SICP (Società Italiana della Caviglia e del Piede) e Università degli Studi di Torino–Scuola di Specializzazione Ortopedia e Traumatologia. Si è trattato della terza edizione consecutiva svoltasi presso l’ASL BI, dopo quella del marzo dello scorso anno e quella del 2021 che fu la prima nel nosocomio biellese dopo le dieci realizzate al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Torino.

La Dott.ssa Eva Anselmo, Direttore Sanitario ASLBI, ha aperto la sessione teorica, con un saluto ai partecipanti provenienti da tutta Italia: Roma, Bologna, Brescia, Terni, Vicenza, Pietra Ligure, Torino, Messina, Bari, Varese. Il corso era suddiviso in sessioni teoriche e pratiche organizzate sotto la supervisione del Dott. Walter Daghino, Direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia biellese, oltre che ideatore e coordinatore di tutte le edizioni del corso, all’interno del Dipartimento di Chirurgia, diretto dal Dott. Roberto Polastri. Durante le giornate le attività didattiche si sono articolate in sessioni teoriche con discussioni interattive, esercitazioni pratiche (con l’esecuzione in prima persona da parte dei corsisti di tecniche chirurgiche su modelli plastici appositamente predisposti) e sedute operatorie (con la partecipazione dei corsisti tramite streaming all’interno del Blocco Operatorio per la discussione in presa diretta con gli Operatori).

All’edizione di quest’anno sono stati assegnati 40,5 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per i Medici ortopedici che vi hanno partecipato, ovvero quasi l’intero fabbisogno di un intero anno di aggiornamento specialistico. “Il corso Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia negli anni è diventato un punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento nell’ambito dell’Ortopedia interventistica italiana e ha dato ulteriore lustro all’attività convegnistica presso Ospedale l’ospedale di Biella. – ha così commentato Walter Daghino – L’équipe di Ortopedia e Traumatologia sta gradualmente consolidando il proprio organico e, dopo l’assunzione di nuovi giovani Specialisti cresciuti proprio all’interno della Struttura, può contare anche sull’apporto di specializzandi provenienti da tre Università diverse (Torino, Bologna, Varese) che costituiscono una concreta premessa per la ricostituzione di un gruppo di professionisti giovani e preparati, in grado di aumentare l’offerta quantitativa e qualitativa delle prestazioni specialistiche erogate ai cittadini biellesi”.