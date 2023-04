Candelo e il Ricetto si illuminano di blu per l'autismo (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone - Sindaco di Candelo)

Anche Candelo si è illuminato di blu in occasione della Giornata Mondiale di Consapevolezza dell'Autismo, in programma ieri, 2 aprile.

A commentare il bel gesto il sindaco Paolo Gelone: “Un grazie di cuore all' Associazione ANGSA di Biella, a Domus Laetitiae, alla Pro Loco di Candelo, alla T.A.C. al Torino Club di Candelo, al gruppo musicale Gipsy Club, agli sponsor dell'evento e a tutte le persone che sono intervenute al convegno e all'aperitivo in blu al Ricetto. Una bellissima giornata per la Casa dell'Autismo”.