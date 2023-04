100 uova di Pasqua per i bambini del Dipartimento Materno Infantile dell’ASLBI e di Croce Rossa Biella

Sarà una Pasqua più dolce quella dei bambini ricoverati in Pediatria e seguiti dalla Struttura di Neuropsichiatria Infantile, ma anche per le famiglie con figli a cui Croce Rossa fornisce i pacchi alimentari, grazie alla donazione di MAWDY, con sede a Verrone e che quest’anno celebra i vent’anni in Italia con una serie di iniziative. La consegna è avvenuta nella giornata di oggi lunedì 3 aprile 2023, prima in ospedale e poi in via Caraccio a Biella. Delle cento uova donate, 30 sono state consegnate al reparto di Pediatria e 30 alla Neuropsichiatria dell’ASL di Biella.

Le restanti sono state destinate a favore dei bambini delle famiglie che ricevono i pacchi alimentari da parte della Croce Rossa di Biella, che non aveva ancora ricevuto proposte di donazione di uova per la Pasqua. La consegna si è svolta alle ore 12 in Pediatria, in occasione della quale hanno presenziato il Direttore Generale di MAWDY, Gian Paolo Aliani Soderi, la Presidente dell’Associazione Bambino in Ospedale di Biella, Roberta Tanzi, il Direttore Amministrativo ASLBI, Paolo Garavana, il Prof. Paolo Manzoni, Direttore del Dipartimento Materno Infantile e della Struttura Complessa Pediatria, Antonella Croso, Direttore della SC Direzione delle Professioni Sanitarie, Anila Simaku, Coordinatore Infermieristico del reparto di Pediatria e una delegazione della Croce Rossa di Biella. Nel primo pomeriggio il Direttore Generale di MAWDY si è recato personalmente anche presso gli ambulatori della Neuropsichiatria di Biella, dove ha incontrato Marina Patrini, Direttore della Neuropsichiatria dell’ASLBI e la collega Gianna Davì.

“La comunità biellese è sempre vicina alla Pediatria con numerose iniziative. All’ospedale di Biella abbiamo la fortuna di avere l’Associazione ABIO che è attenta ad ogni esigenza dei più piccoli e pronta a collaborare per progetti di miglioramento dell’accoglienza e dell’attività. – ha spiegato Paolo Garavana, Direttore Amministrativo ASLBI – Le donazioni sono innanzitutto relazione, per cui siamo stati contenti di aver potuto condividere anche con Croce Rossa le uova di Pasqua donate da una realtà economica presente sul territorio biellese, MAWDY, che ringrazio pubblicamente a nome dell’ASLBI”.

“La vocazione al sociale è parte del DNA del Gruppo al quale apparteniamo e all'interno del quale è presente Fundación MAPFRE, un'organizzazione senza scopo di lucro che contribuisce al benessere delle persone e della società attraverso una vasta gamma di progetti e attività internazionali." ha così commentato Gian Paolo Aliani Soderi, Direttore Generale di MAWDY Italia.

"L'idea di poter regalare un sorriso ai bambini meno fortunati ci rende felici. Con MAWDY vogliamo essere vicini alle persone del territorio, ci auguriamo che il nostro gesto possa innescare un circolo virtuoso. Cerchiamo inoltre di sostenere il biellese con piccole azioni concrete, le uova di cioccolato e le sorprese al loro interno sono state infatti prodotte da aziende locali. Ringraziamo la Direzione del reparto di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Biella per aver accolto con entusiasmo la nostra iniziativa".