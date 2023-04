SPB Ilario Ormezzano Sai sempre più vicina al primo posto del girone

Inizia molto bene il mese di marzo per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che vince contro la formazione di Arona. Un 3 a 1 importantissimo che permette ai biellesi di affrontare le ultime due gare con più serenità. Arona parte forte nel primo set, sorprendendo la formazione di coach Di Lonardo, ma già a partire dal secondo parziale, Biella va in vantaggio e riesce a chiudere con il massimo punteggio. Ora manca solo un punto per conquistare la matematica prima posizione del girone.

“Un buonissimo risultato - dice l’allenatore Carlos Di Lonardo -. Come tutte le partite del girone di ritorno, le squadre che incontriamo sono molto motivate quando giocano contro di noi. Ci abbiamo messo un attimo ad inquadrare la partita, loro sono partiti a mille il primo set. Comunque grazie al contributo di tutta la squadra, siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno. Non si molla mai e questa è la strada da seguire per arrivare al nostro obiettivo che sono i playoff.”

La prossima gara potrebbe essere determinante per la SPB Ilario Ormezzano Sai. E sarà tra le mura casalinghe del Palapajetta.

Volley Arona - SPB Ilario Ormezzano Sai 1-3

Parziali: 25-15; 15-25; 20-25; 18-25.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 10, Debenedetti 5, Frison D. 12, Frison E. 7, Gallo 0, Marchiodi 11, Scardellato 13, Sganzetta 0, Ujkaj 0. Libero: Vicario. NE: Ricino.