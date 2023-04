Rally & Co, ecco i risultati al 16° Trofeo il Ciglione FOTO

Primo appuntamento di campionato italiano velocità fuoristrada sulla pista di Malpensa per il 16° Trofeo il Ciglione per i tre equipaggi portacolori della scuderia biellese Rally & co è come di consueto non sono mancati gli ottimi risultati del team di fuoristradisti. Primi di classe B1 Alberto Gazzetta e Denis Cortese sulla consueta Fiesta Proto arrivati in sesta posizione assoluta al netto dei prototipi TM.

Vincitori in solitaria del gruppo N per Paolo Gazzetta e Francesco foglia a bordo della Suzuki Jimny si ottengono anche un lusinghiero tredicesimo posto nella classifica assoluta, mentre una posizione avanti a loro ma secondi di classe B2 sono arrivati al traguardo sulla jeep Proto td i valsesiani Simone Lanfranchini con Sabrina Panizza copilota.

La gara disputatasi su di un percorso anomalo come il crossodromo di Malpensa si è dimostrata comunque difficile e selettiva. Prossima gara il 6 e 7 maggio a Cingoli in provincia di Macerata