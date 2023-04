Bonprix TeamVolley cede al tie-break ma porta via da Cuneo un punto importante per la lotta salvezza

Tornare dalla “Provincia Granda” con dei punti nel borsone era molto importante. Il Bonprix TeamVolley ci riesce: la sconfitta al tie-break sul campo di Cuneo permette alle biancoblu di rimanere in zona salvezza, e di affrontare la “sprint race” finale partendo da una buona posizione in griglia. Avvio di partita in salita per Diego e compagne, che riescono a rimontare nel secondo e nel terzo set, centrando l’obiettivo minimo.

L’indubbio valore delle cuneesi emerge in quel momento, ma il TeamVolley ha il merito di aver lottato fino all’ultimo pallone del quinto set. «Una partita un po’ strana, se devo essere sincero – ammette coach Fabrizio Preziosa-. Ad essere onesti, i tre set che abbiamo perso, li abbiamo persi meritatamente. Loro hanno una forza offensiva più elevata della nostra, come hanno dimostrato per tutto il campionato. Hanno una batteria di attaccanti decisamente importante; non per altro sono in una posizione di classifica molto alta, che testimonia quanto di buono hanno fatto. Se devo avere un po’ di rammarico, è per il primo set, dove comunque non abbiamo fatto una delle nostre migliori performance. Non abbiamo spinto sull’acceleratore, abbiamo sofferto e pasticciato: una squadra che deve salvarsi non può partire così, regalando un set ad un avversario peraltro forte e in trasferta, per rincorrere subito sia dal punto di vista tecnico che dell’atteggiamento. In realtà, siamo riusciti a reagire bene: all’inizio del secondo abbiamo raddrizzato la partita dal punto di vista emotivo.

Il terzo set è stato quello giocato meglio nel complesso e nel modo più equilibrato. Sul 1-2 per noi, la speranza era quella di spingere ulteriormente, ma Cuneo non ha mollato mai. Abbiamo battuto male e loro hanno potuto costruire le loro combinazioni migliori con tutti gli attaccanti a disposizione. Non siamo riusciti a trovare le dovute contromisure in muro-difesa, ma contro una squadra forte ci può stare. Il tie-break come al solito è stata una roulette russa: sotto 8-4 al cambio-campo, abbiamo fatto due cambi che ci hanno fatto risalire fino all’11 pari. In quel momento avremmo dovuto impegnarci ancora di più, per limare qualcosa e chiudere l’azione, essendo forse più bravi in costruzione. Non lo siamo stati, anzi: abbiamo fatto due errori stupidi, siamo andati sotto 13-11 e poi rincorrere è diventato ancora più difficile, perché se le squadre dotate offensivamente non ti regalano qualcosa diventa proibitivo recuperare».

Alla vigilia della trasferta di Cuneo, la lotta-salvezza vedeva quattro squadre raccolte in solo misero punticino. Nel complesso, le lessonesi hanno limitato i danni, approfittando di risultati favorevoli dagli altri campi “caldi”. In questo momento, smuovere la graduatoria ogni sabato è fondamentale. Prosegue il tecnico biancoblu: «Prendiamo questo punto: è importante, perché c’era il rischio reale di tornare a Lessona a mani vuote. Casale ha perso 3-1 in casa contro Issa, giocando bene. A Chieri, nello scontro diretto si sono spartiti i punti. Perdiamo una posizione in classifica ma in un turno sfavorevole, in una trasferta contro un avversario difficile. La nona posizione vuole ancora dire salvezza diretta. Adesso arriviamo alla pausa per lavorare un po’ tecnicamente, per ritrovare precisione e attenzione. Dobbiamo migliorare le prestazioni individuali, perché in questo momento il collettivo sta funzionando. Dobbiamo riuscire a essere più decisivi nei fondamentali, che ci possono far giocare meglio a pallavolo. Sappiamo che abbiamo davanti un trittico di scontri diretti: Certosa, Savigliano e Casale sono partite in cui, se faremo il nostro dovere, non servirà nemmeno guardare ai risultati dagli altri campi. Per farlo, dobbiamo migliorare ancora per farci trovare pronti alla battaglia e al sacrificio. Le nostre caratteristiche dovranno esaltarsi, in un momento in cui sapremo già che le gare non saranno né semplici né pulite: la condizione mentale e tecnica dovrà essere di grande livello. Abbiamo due settimane per lavorare e farci trovare pronti».

TABELLINO – SERIE B2 Girone A – 22esima giornata

CUNEO GRANDA VOLLEY – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-2 (25-19/21-25/20-25/25-17/15-13)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Boggio 7, Spinello (L), Diego 21, Zatta ne, Peruzzo 1, Boglio, Filippini 16, Riccardi 2, Levis 10, Biasin B., Galliano 8, Valsecchi, Cimma (L). Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.