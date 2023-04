Biellese inciampa in casa con l'Alpignano, ora il Ticino è a +3. Gaglianico è 1° in Seconda (foto di repertorio)

La Biellese cade 2 a 1 in casa con l'Alpignano, l'Rg Ticino coglie l'occasione e si riporta in testa con tre punti di distanza, grazie al secco 3-0 sul Verbania. È il verdetto della 27° giornata di Eccellenza, che vede i lanieri al tappeto per la quinta volta in campionato. A 44 punti, invece, si posiziona il Città di Cossato che centra l'11° successo stagionale sull'ostico campo di Oleggio.

Domenica nerissima per le formazioni biellesi impegnate in Promozione: 4 ko, pesanti nel risultato, per Chiavazzese (4-0 con Juve Domo), Fulgor Ronco Valdengo (4-1 con Trino), Vigliano (5-1 con Omegna) e Ceversama (3-1 con Sparta Novara). In Prima Categoria, spiccano le vittorie di Ponderano e Valle Cervo Andorno, ai danni di Vischese e Montanaro mentre cade davanti al proprio pubblico la Valdilana Biogliese.

Infine, in Seconda, il Gaglianico cala il poker nel derby con le Torri Biellesi e si porta al primo posto del girone, con tre punti di vantaggio sulla seconda. Segue, in terza posizione, la Valle Elvo, reduce dal rotondo 3-0 ai danni del San Nazzaro Sesia. Sorride il Pollone, che a Lozzolo coglie tre punti molto importanti mentre crolla 4 a 2 la Cervo con la Crescentinese.