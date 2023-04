Biella Jazz Club, il mese di aprile comincia con Massimiliano Rolff in “Gershwin on Air”

Il primo concerto del mese di aprile al Biella Jazz Club, martedì 4 alle 21,30 il contrabbassista Massimiliano Rolff in “Gershwin on Air”. Massimiliano Rolff contrabbasso, Michał Ciesielski, piano, Antonio Fusco, batteria.

Lo straordinario mondo musicale di George Gershwin affiora, ci accarezza, ci stupisce ed infine ci travolge nell’unicità di questo concerto, in cui Rolff, plasma in una scrittura contemporanea, le canzoni, i musical, il jazz, ed il sound orchestrale che hanno fatto della musica di Gershwin il pilastro su cui è edificato il ‘sound americano’. L'album "Gershwin on Air - Porgy,, Bess and beyond" è stato pubblicato dalla Challenge Records nel Novembre 2021. Massimiliano Rolff Trio trova un’intesa sorprendente attraverso i momenti musicali salienti dell’opera ‘Porgy and Bess’ ed una serie, a dir poco, micidiale di meravigliose canzoni tutte a firma George and Ira Gershwin. La melodia resta l’indiscussa protagonista di questo concerto, in cui interplay, immaginifiche atmosfere, anima e swing si svelano, in un susseguirsi di vibranti improvvisazioni.

Il concerto ha in repertorio un'intera suite dal musical "Porgy and Bess" (che include i celebri Ain't necessarily so, Summertime, I loves you Porgy) e molte celebri canzoni come A foggy Day, Embraceable you, But not for me... Mercoledì 5 un nuovo appuntamento di grande musica in collaborazione con la nota etichetta Abeat Records , Michele Fazio International Trio, Michele Fazio pianoforte, la violinista giapponese Aska Maret Kaneko e il bassista argentino Carlos Buschini. Il mese di aprile continua con Max De Aloe Quartet l’11, Alex Bioli giovedì 13, Dario Napoli Modern Manouche il 18 e la tradizionale Jam di fine mese il 25. I concerti sono finanziati con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella Assessorato alla Cultura.