Morti i due escursionisti dispersi in Val d'Aosta, i loro corpi trovati sotto una valanga FOTO

Non c'è il lieto fine per la storia dei due scialpinisti di Torino dispersi da ieri nella zona del Chateau des Dames, a Valtournenche, in Val d'Aosta. I loro due corpi sarebbero infatti stati individuati questa mattina sepolti da circa 3 metri di neve sotto una valanga caduta in un canalone della zona, a 3.400 metri di altitudine.

Sono ora in corso le operazioni di recupero: i due cadaveri verranno poi portati a valle per il riconoscimento ufficiale. Non risultano altri dispersi in zona quindi ci sono pochi dubbi sul fatto che i corpi appartengano ai due escursionisti torinesi. Le operazioni di ricerca erano state sospese a mezzanotte a causa delle condizioni di pericolo valanghe ed erano poi riprese stamattina all'alba.

A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 1° aprile, erano stati gli amici dei due escursionisti che non li avevano visti rientrare. Non sapevano però qual era la località esatta dove cercare: avevano allora fornito ai soccorsi le due sole informazioni a loro disposizione, una foto inviata in giornata dai due dispersi (da lì si è ipotizzato si trovassero a Chateau des Dames) e il fatto che i loro cellulari squillassero a vuoto.

In poco tempo, i soccorritori avevano individuato le auto degli scialpinisti, parcheggiate a valle. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale Sagf, con unità cinofile di entrambi gli enti, era allora partita per una prima ricerca nella parte più bassa della zona.

La parte alta è stata invece battuta da Air Zermatt in elicottero. A mezzanotte l'interruzione delle ricerche per pericolo valanghe. Questa mattina all'alba la ripresa, fino all'individuazione prima della valanga e poi dei corpi.