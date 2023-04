Minacciato per strada da una donna, residente chiama il 112 (foto di repertorio)

Intervento congiunto di 118 e Carabinieri nel comune di Andorno Micca. Ad allertarli ieri sera un residente che, stando al suo racconto, sarebbe stato minacciato per strada da una donna, apparsa visibilmente confusa. La stessa è stata assistita dal personale sanitario e trasportata in Pronto Soccorso per l'assistenza del caso.