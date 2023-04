Ieri mattina, 1° aprile, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un veicolo finito nel fossato accanto alla carreggiata. Alla guida un giovane che, ai Carabinieri, avrebbe raccontato di essere finito fuori strada proprio per evitare un cane apparso improvvisamente in mezzo alla via. In seguito, il mezzo è stato recuperato dal carro attrezzi.