Cinghiale in mezzo alla strada, 36enne alla guida non riesce a scansarsi in tempo: danni all'auto (foto di repertorio)

Danni al paraurti dell'auto ma nessuna conseguenza grave per l'uomo alla guida, rimasto coinvolto in un sinistro stradale nella serata di ieri, 1° aprile, a Zubiena. Un cinghiale è apparso all'improvviso in mezzo alla strada e il 36enne di Occhieppo Inferiore non ha avuto il tempo di evitarlo.

Nell'impatto, l'animale è riuscito a sopravvivere e a fuggire nella boscaglia a lato della strada. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.