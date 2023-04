Gimkana in Vespa, la velocità è protagonista a Biella (foto e video di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Domenica 2 aprile si è tenuta la competizione regionale di gimkana in vespa, organizzatrice dell’evento il “Vespa Club Biella”. Il Campionato regionale Nord-Ovest della disciplina si è disputato nel capoluogo laniero in piazza Colonnetti. L’associazione biellese ha allestito il tortuoso percorso, all’interno del quale, i vespisti si sono battuti in velocità e accuratezza.

La gimkana prevede un tracciato dalla larghezza costante di un metro, costeggiato da entrambi i lati, da piccoli paletti appoggiati al terreno; l’apice verde brillante ne facilita la visibilità. I vespisti hanno dovuto, durante la prova cronometrata, evitare le penalizzazioni scaturite dalla collisione con i pioli e l’appoggio dei piedi a terra; tutto ciò, superando ostacoli come la “bascula” o la trave orizzontale presente lungo il tragitto.

Il presidente Erika Ferro ha così parlato ai nostri taccuini del prossimo evento in programma: “L’8 e 9 luglio, si terrà la Rievocazione Storica Biella-Oropa. Il tragitto verrà sviluppato nell’arco di 50 km, in un anello che congiungerà i poli, con ritrovo presso Piazza Cisterna a Biella. Durante la giornata, sarà anche presente il tipico percorso di regolarità, nella quale i partecipanti si sfideranno”.