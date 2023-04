Open day a Città Studi Biella

Corsi di laurea su misura per il territorio: questa l’offerta formativa per l’Anno Accademico 2023/24 di Città Studi Biella, sede dell’Università di Torino. A settembre verrà inaugurato un nuovo ed esclusivo corso di laurea triennale attivato unicamente presso il campus biellese: Chimica per la Manifattura Sostenibile, al quale si affiancherà il rinnovato corso di laurea in Economia Aziendale con uno specifico percorso in “Green e Digital Management” pensato specificamente per la sede di Biella.

Il primo è un corso ad accesso libero dedicato al tessile: durante i tre anni gli studenti apprenderanno tutte le conoscenze e competenze chimiche specifiche del settore manifatturiero, in particolare in campo tessile, attraverso lo studio dei materiali e dei processi che in ambito industriale permettono la trasformazione di materie prime in prodotti, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Il secondo sostituisce l’attuale corso di Amministrazione Aziendale e ricalca il classico percorso di Economia Aziendale, riponendo particolare attenzione alla transizione digitale ed ecologica.

Per questo nuovo corso è previsto l’accesso programmato ed è già possibile sostenere il test (TOLC E) con prima scadenza fissata il 14 giugno 2023. Questi due corsi di laurea triennali, che si aggiungono a Scienze dell’Amministrazione Digitale, Servizio Sociale - con la nuova curvatura sulla “silver age” - e alla laurea magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development, si svolgeranno interamente presso il campus Città Studi Biella, struttura che offre numerosi servizi: job placement, college con circa 100 posti letto, laboratori specializzati, biblioteca, campi sportivi e caffetteria. I corsi rientrano nell’offerta formativa dell’Università di Torino avviata nell’ambito della convenzione ventennale siglata il 20 maggio 2022 tra l’Università, Città Studi Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Città di Biella.

Giovedì 6 aprile a Città Studi sarà organizzato un Open Day rivolto agli studenti che sono in procinto di scegliere il proprio percorso universitario. A partire dalle ore 10.00 saranno presentati i corsi di laurea attivi nel campus dai referenti dell’orientamento, dai docenti Unito e dagli studenti iscritti a Biella. Per informazioni e per tutti i dettagli sul processo di immatricolazione, è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551110, inviando una mail all’indirizzo unibiella@cittastudi.org oppure visitando il sito www.cittastudi.org.