Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, a Biella si illumina di blu la Caserma dell'Arma

Il 2 aprile, ricorre la “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007 quale momento di importante riflessione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Anche quest’anno i Carabinieri di Biella si sono stretti a fianco dell’A.N.G.S.A (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), sostenendo un’iniziativa che vuole promuovere la ricerca per migliorare la diagnosi e i trattamenti specifici per questa patologia, ma desidera anche sensibilizzare la popolazione sul tema dell’inclusione delle persone in condizioni di disabilità, restando più vicini ai bambini ed ai ragazzi colpiti dai disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie.

Come tanti altri monumenti ed edifici italiani, nella notte tra l’1 ed il 2 aprile anche la caserma dell’Arma di Biella viene illuminata di blu, il colore scelto per rappresentare l’Autismo, in collaborazione con A.N.G.S.A Biella onlus, il cui referente per la Sezione della nostra provincia è Daniela Oioli.