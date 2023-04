Prima partita a Cavaglià per il Dorca Volley Misto FOTO

Si è svolta a Cavaglià presso la palestra delle Scuole Medie la prima partita del Dorca Volley Misto valevole per la Coppa Italia UISP. Dopo una prima fase del campionato tra alti e bassi, la compagine cavagliese si è qualificata per la seconda fase accedendo direttamente alla Coppa Italia.

In una palestra gremita di un tifo rumoroso e partecipe, il Dorca ha affrontato la formazione cuneese del Caramagna, squadra di livello e composta da elementi ben affiatati tra di loro. Gli ospiti partono subito forte e dominano tutta la prima fase del set, tanto da portarsi sul 22-7.Reazione improvvisa e inaspettata della squadra locale che grazie al supporto del proprio pubblico, riesce ad avvicinarsi agli avversari. Con una sequenza di buone battute che mettono in difficoltà la ricezione avversaria, si portano sul 23-24, annullando ben 12 set point, per poi capitolare e perdere 23-25.

Nel secondo set, gli avversari dimostrano ancora compattezza e dominano il parziale anche grazie ai molti errori della squadra locale. Terzo set sulla falsa riga del set precedente, dove però il Dorca dimostra sprazzi di bel gioco che alimentano il tifo sugli spalti. Risultato finale di 3-0 per gli ospiti, ma buoni segnali per il Dorca che nelle prossime partite può giocarsela punto a punto con squadre del proprio livello.

La presenza di folto pubblico in palestra dimostra come i ragazzi abbiamo voglia di fare sport di squadra: la dirigenza del Dorca Volley ricorda che oltre al misto c'è anche una compagine del minivolley e che nella prossima stagione di prevede di inserire anche una formazione femminile. La prossima partita in casa per il Dorca è prevista per venerdì 28 aprile.