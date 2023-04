Esulta il basket femminile, BFB alle Final Four

Qualificata! A quattro giornate dalla fine, la Bonprix BFB è la prima delle quattro squadre che accederanno alle Final Four che assegneranno il titolo di Serie C. Espugnando Moncalieri, la matematica qualificazione è stata raggiunta con largo anticipo. Non ci sono più aggettivi per il percorso che questa squadra ha fatto durante la stagione.

Anche venerdì sera, dopo i primi 10 minuti, il risultato era già stato messo in ghiaccio con un parziale di 29 a 10 bucando costantemente la difesa a zona delle padrone di casa. Nonostante Biella tirasse i remi in barca negli altri quarti, mai Moncalieri riusciva ad impensierire le laniere che controllavano fino al 66 a 56 finale. Da rimarcare l'ottima prova della giovanissima Elisabetta Strobino, classe 2006. Dopo la qualificazione per la finale di Coppa dell'under 17, anche la prima squadra raggiunge l'obiettivo prefissato.

A Biella potrebbe aggiungersi già questa settimana Vercelli, anch'essa autrice di una stagione splendida e unica squadra ad aver strappato quest'anno due punti alla Bonprix BFB. La classifica attuale mostra ai primi tre posti tre squadre del girone A di qualificazione (dopo Biella, seconda Vercelli e terzo Nole), con il quarto posto ancora possibile per Alessandria, quarta qualificata nel girone di qualificazione. Ciò indica quanto fosse competitiva la prima fase che la Bonprix BFB aveva dominato. Si prospetta quindi a maggio una sfida tutta Piemonte orientale e con l'eventualità in finale il derby Biella-Vercelli.

PNS MONCALIERI - BONPRIX BFB: 56 - 66 (10-29/29-40/37-46).

Bfb: Habti 11, Senesi 6, Peretti, Lentini, Guzzon 2, Trucano 13, Tombolato 25, Raga 6, Strobino, Di Carlo 3, Rabacchin ne, Bonacci ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini.