Noi abbiamo sentito parlare delle zanzare tigre e si spera che non abbiamo avuto mai un contatto diretto con loro perché parliamo di una zanzara di origine asiatica che viene chiamata in altro nome anche con aedes Albo pictus e che come caratteristiche principali ha una colorazione nera con delle striature bianche sulle zampe e sull'addome che la rende riconoscibile rispetto agli altri tipi di zanzare naturalmente

Una cosa importante da dire rispetto a questo tipo di zanzara che non sempre c'è stata in Europa ma è arrivata dopo attività di scambio commerciale e molto intensa negli anni 90 in particolare per quanto riguarda uno scambio di Import e Export di pneumatici usati

E le aziende che lavorano per quanto riguarda la disinfestazione delle stesse sanno benissimo e avvisano sempre i loro clienti e poi li contattano perché hanno problemi che comunque queste hanno una capacità di proliferarsi in ambienti urbani soprattutto chiaramente in quei posti più umidi e quindi magari vicino a piccoli specchi d'acqua o vicino a stagno o acqua stagnante anche in maniera molto rapida, e consideriamo che comunque le femmine depongono le uova magari vicino a questi bordi degli Specchi d'acqua e poi questi germogliano in pochissimi giorni

Queste zanzare sono insidiose perché in genere ci ritroviamo vicino alle abitazioni, perché riescono a nascondersi magari in posti come prati e giardini e si nutrono del sangue delle persone e iniziano poi a rappresentare un problema per la salute pubblica perché potenzialmente sono vettori di malattie anche abbastanza spiacevoli come il virus zika o come la dengue che si trasmettono con la loro punture

Certamente non possiamo dire che l'incidenza delle malattie è come in altri paesi asiatici nei nostri Paesi Europei, però la loro presenza è certo non deve lasciarci tranquilli e non è un caso che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica pericolo che va affrontato contattando queste imprese nel settore che sono sempre disponibili ad intervenire con una disinfestazione anche in senso preventivo utilizzando varie tecniche in base alla situazione che naturalmente si ritrovano davanti

Dobbiamo ascoltare i consigli degli addetti che lavorano nelle imprese di disinfestazione

Per quanto riguarda i consigli di queste imprese nel settore di cui dicevamo teniamo presente chiaramente ci possono dare dei consigli per quanto riguarda la prevenzione in modo da evitare che queste zanzare possano proliferare

Mentre per quanto riguarda i loro interventi utilizzano dei repellenti chimici o autorizzino repellente naturali come il basilico o la citronella e sanno sempre come aiutare i loro clienti che ne richiedono un intervento a domicilio

Per quanto riguarda una tecnica che potrebbero usare esiste quella che viene chiamata tecnica di nebulizzazione che consiste nel diffondere una soluzione liquida attraverso dei nebulizzatori che disperdono particelle microscopiche nell'aria

In ogni caso ci sono varie imprese in questo settore ormai praticamente dovunque e quindi ove avessimo bisogno di un loro intervento basta contattarli e spiegare la situazione così da poter ricevere tanti preventivi finché ne troviamo uno che ci convince da tutti i punti di vista…