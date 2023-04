Tik Talk come crere comunita’ di supporto all’agricoltura, in incontro a Cittadellarte – Fondazione Pistoletto

L’incontro, strutturato in forma di Tik Talk, porterà i relatori ad approfondire il tema declinandolo in modo differente attraverso testimonianze e analisi di esempi concreti.

L’evento, organizzato da Biella Città Arcipelago e Accademia Verde di Let Eat Bi in collaborazione con Foodopia, si terrà proprio negli spazi della mostra-laboratorio di Biella Città Arcipelago della Fondazione Pistoletto, ubicata in via Serralunga 27 a Biella.

È prevista, per l’occasione, la partecipazione dei seguenti ospiti, i cui interventi saranno introdotti da Armona Pistoletto, presidente di Let Eat Bi, e moderati da Luca Deias, direttore del Journal: Federico Chierico (Progetto Foodopia), Roberto Costella (Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta), Lorenzo Barra (Azienda CRESCO e testimonial del modello CSA Val Varaita), Mauro Ronzani (GASB), Nazarena Lanza (Slow Food Travel Montagne Biellesi), Pietro Liotta (Coordinatore CSA CioCheMangio Chieri) e Alberto Guggino (ambasciatore Rebirth/Terzo Paradiso di Chieri).

“È necessario – ha affermato Federico Chierico – far conoscere e diffondere questo modello di rapporto fra produttori ed aziende agricole. Penso che le CSA rappresentino uno dei nodi della nascente società civile globale che ha come obiettivo rifondare sulla relazione il rapporto fra membri della comunità, territorio e produttori di cibo. È un sistema che sostanzialmente può vedere protagonista un’azienda o una cooperativa agricola e la sua comunità di riferimento”.

“Una CSA di un’azienda rodata con possibilità di colture protette in serra – ha sottolineato Chierico – può arrivare a consegnare anche 40/45 cassette all’anno. Il pagamento anticipato e la progettazione condivisa rappresentano una grande occasione di responsabilizzazione e consapevolezza del rapporto con il cibo: per l’azienda produttrice la responsabilità di consegnare prodotti di qualità già riconosciuti economicamente, buoni e di qualità; per chi riceve la cassetta la responsabilità di prenderla e valorizzarla al massimo in quanto già pagata”. “Ci piacerebbe portare – ha aggiunto Chierico – questo modello anche a Biella”.

L’incontro di mercoledì, infatti, mira a mettere in luce esempi virtuosi delle CSA che spostano il rapporto tra produttori e comunità, dando rilevanza non al mero aspetto economico, ma a quello relazionale. “Per promuovere un nuovo modello di mondo sostenibile – ha sostenuto Chierico – è possibile partire dal cibo”.

Il commento di Armona Pistoletto e Alberto Guggino “Sono molto contenta – ha affermato la presidente di Let Eat Bi – di rendere reale questo appuntamento per far conoscere le realtà virtuose che hanno già strutturato delle Comunità di Sostegno all’Agricoltura in altri luoghi non molto lontani da Biella, così da poter prendere esempi positivi per uno sviluppo sostenibile di prossimità del territorio. Sono inoltre felice di poter annoverare tra i relatori anche Alberto Guggino, nelle doppie vesti di ambasciatore Rebirth/Terzo Paradiso di Chieri oltre a figura impegnata profondamente nel settore delle CSA. Lui potrà essere d’esempio per tutti noi”.

Alle sue parole hanno fatto eco quello dello stesso Alberto Guggino: “La nostra realtà – ha dichiarato l’ambasciatore – vuole essere un seme per permettere ad altre esperienze di germogliare e siamo a disposizione per aiutare chiunque desideri approcciarsi a questo mondo. Le CSA rispondono all’esigenza di un cambiamento responsabile per l’ambiente e per le generazioni future, boicottando le leggi del mercato ‘del più forte’ che non tutelano il suolo e i contadini. Come? Non utilizzando mezzi chimici per coltivazioni intensive, ma lavorando solo in maniera naturale e nelle quantità opportune, senza sprechi e sfruttamenti, garantendo così anche un prezzo equo per famiglie e contadini”.

Accademia verde è un progetto di Let Eat Bi a Cittadellarte per l'attivazione di un programmi di ricerca, formativi teorico-pratici, per lo scambio e la produzione di saperi legati ai frutti della TERRA e il dialogo e l'interazione tra tutte le discipline che concorrono ad un nuovo umanesimo. Let Eat Bi è un progetto avviato da Cittadellarte, insieme ad una fitta rete di partner tra associazioni, cooperative, imprese sociali e comunità territoriali, che prova a coniugare coltura, cultura e convivialità, con particolare attenzione all’inclusione sociale e sulla base di un forte legame con il territorio.