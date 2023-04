Tamponamento tra auto tra Brusnengo e Rovasenda (foto di M. Baù per newsbiella.it)

Incidente stradale poco dopo le 11 di oggi, 1° aprile, sulla Provinciale per Gattinara, al confine tra Brusnengo e Rovasenda.

Coinvolte nel tamponamento due auto. I conducenti sono stati subito assistiti dal personale sanitario del 118, giunto nel frattempo sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi.