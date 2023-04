Disturba i clienti in tabaccheria, poi consuma una bibita senza pagarla al bar: arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Si porta all'interno di una tabaccheria e comincia a disturbare clienti e titolare toccando la merce esposta. Non contento, si porta nel vicino bar per consumare una bibita senza avere il denaro per pagarla.

Protagonista della vicenda un uomo di 35 anni, senza fissa dimora, subito segnalato ai Carabinieri che, dopo gli accertamenti di rito, l'hanno allontanato dai due esercizi commerciali. Il fatto è successo ieri, 31 marzo, a Ponderano.