Cerca di portar via cioccolatini da un supermercato ma viene scoperto e si dà alla fuga (foto di repertorio)

Cerca di allontanarsi da un supermercato con una confezione di cioccolatini ma viene scoperto dall'addetto alla vigilanza. In un breve istante, lascia a terra la merce non pagata e si dà alla fuga facendo perdere le sue tracce. È successo ieri, 31 marzo, a Biella. Sul posto si sono portati i Carabinieri per gli accertamenti di rito.