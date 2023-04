Biella, scontro auto-moto in via Milano: un centauro all'ospedale (foto di repertorio)

È stato trasportato in ospedale il centauro di 36 anni, rimasto ferito in un incidente stradale che ha visto coinvolte un'auto e una moto. È successo nella tarda mattinata di oggi, 1° aprile, in via Milano, nel rione di Chiavazza, a Biella.

Indenne il conducente del veicolo, un uomo di circa 48 anni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per i rilievi di rito.