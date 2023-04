Primavera, vento, adolescenza, salti di crescita …: scoppia la bomba!

Una cosa che ho imparato in tanti anni di pratica sia sul lavoro come coach e formatrice, sia come mamma è che è importante diventare ottimi artificieri! Si, bisogna saper disinnescare le situazioni, le discussioni che si possono trasformare in bombe, spesso la lotta alla supremazia non porta a nulla. Chi "cede" per primo, sdrammatizzando il tutto, non è il più debole, ma il più saggio. Far accendere la miccia significa chiudere i canali di comunicazioni che, soprattutto durante l'adolescenza, spesso sono deboli.

Come la disinnesco? Spesso con una risata! Una risata non di scherno alla persona, una risata che sposta l'attenzione dalla persona alla situazione: sdrammatizzandola. Mia figlia mi dice spesso: "Mamma, con te non riesco ad essere arrabbiata! E' impossibile arrabbiarsi!", i bambini ed i ragazzi con cui sono a contatto con altre parole mi dicono la stessa cosa, i genitori che applicano il mio Metodo hanno risultati inaspettati. Una risata, usata nel momento giusto, abbassa la tensione (e le difese), aiuta ad aprirsi alla conversazione, e unisce di più rispetto ad una sgridata...rilassandoci rendendoci pronti ad emozionarci ancora!

E tu ci hai mai provato? Crescere i figli non è facile, ma esistono delle semplici tecniche che possono migliorare i rapporti con loro e la nostra come genitori ed insegnanti, partendo dalle parole e dai modi di fare.

Hai delle domande? Sarò lieta di risponderti.