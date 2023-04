Il Consultorio "La persona al centro", assemblea annuale, invito esteso a tutti gli interessati

Il Consultorio "La persona al centro" invita non solo i soci, ma anche gli interessati all'attività del Consultorio, a partecipare alla annuale Assemblea ordinaria dei Soci dell 'Associazione che quest'anno si svolgerà MERCOLEDI' 19 aprile 2023 alle ore 17.00 presso l'Auditorium in Corso del Piazzo 24, accanto alla sede dell'Associazione.

L'incontro in Assemblea con soci, professionisti e volontari è particolarmente significativo come momento di condivisione e di confronto sull'operatività del Consultorio e sugli obiettivi da raggiungere. I continui cambiamenti del contesto sociale implicano la necessità di strategie nuove, pur nel rispetto dei valori in cui crediamo sin dall'inizio dell'attività nel 1968, grazie alla lungimiranza del fondatore del Consultorio don Sergio Rosso, di cui quest'anno ricorre il trentennale della sua morte. Il Consultorio si impegna nel dare risposte efficaci alle fragilità delle persone e delle famiglie, avvalendosi dell'équipe di professionisti e di volontari, collegato in rete con altri enti per iniziative specifiche.